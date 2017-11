Holzschuppen brennt: 30000 Euro Schaden

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Birnbacher Straße in Reit im Winkl wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 2.40 Uhr durch die lauten Schreie ihrer Katze geweckt und stellte sofort Brandgeruch fest. Sie bemerkte, dass der ans Wohnhaus angebaute Holzschuppen brannte.

Die Feuerwehren aus Reit im Winkl, Unterwössen und Kössen rückten mit etwa 50 Mann an und konnten den Schuppen rasch ablöschen. Eine Person musste über den Balkon gerettet werden.

Das Feuer beschädigte den vorderen Teil des Holzschuppens und griff auch bereits auf das Vordach des angrenzenden Wohnhauses über. Das rasche Eingreifen der Feuerwehren verhinderte Schlimmeres. An Holzschuppen, Vordach und die Wärmedämmung des Wohnhauses entstanden insgesamt rund 30000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Grassau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. − red