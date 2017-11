Adventsmarkt mit viel Prominenz

Kaum war Sopranistin Yvonne Madrid auf dem Gnadenhof angekommen, führte ihr erster Weg zu ihrem Patenpferd "Safira", das sofort Leckereien erhielt. - Fotos: Humm Kaum war Sopranistin Yvonne Madrid auf dem Gnadenhof angekommen, führte ihr erster Weg zu ihrem Patenpferd "Safira", das sofort Leckereien erhielt. - Fotos: Humm



Sondermoning. Vorweihnachtliche Stimmung herrschte beim Adventsmarkt auf dem Gnadenhof in Sondermoning. Bereits am Eingang zum Hof wurden die Besucher von einer ganzen Adventskranz-Parade empfangen. Hausherrin Sophie Putz sagte, dass die Familie des Gnadenhofs in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Fördervereins "Gnadenhof Chiemgau e.V." rund zehn Tage im Einsatz war, um die mehr als 120 Kränze anzufertigen.

Alle Adventskränze hatten den kirchlichen Segen durch Chiemings Pfarrer Pater Gabriel Budau erhalten, der mit einem Rundgang auch noch die Besucher und Tiere segnete.

Zahlreich vertreten war auch wieder die tierliebe Prominenz aus Film, Fernsehen, Theater und Musik. Sopranistin Yvonne Madrid besuchte schon zum zweiten Mal den Gnadenhof, wo ihr Patenpferd "Safira" untergebracht ist. Sie kündigte an, dass sie am Samstag, 24. November 2018, ein Benefizkonzert in der Kirche in Inzell abhalten werde. Style-Ikone Angelika Zwerenz und Schauspieler Helmut Tix werden die Moderatoren sein, für die Lesungen hat sich Schauspieler Miguel Herz-Kestranek zur Verfügung gestellt. Der Erlös soll zu 100 Prozent den Tieren des Gnadenhofs zu Gute kommen, versprach Yvonne Madrid fest.



Die Esel hatten es der Designerin und Style-Ikone Angelika Zwerenz angetan. Die Esel hatten es der Designerin und Style-Ikone Angelika Zwerenz angetan.



Schauspielerin Sissy Böhm, die Tochter von Karl-Heinz Böhm, und Popsängerin Linda Thompson von den Les Humphries zeigten sich begeistert vom fürsorglichen Umgang mit den alten Tieren. Dies stellten auch Schauspielerin Julia Dahmen ("Marienhof", "Traumschiff") und ihre Kollegin Nicole Belstler-Boettcher fest.

Schauspieler Helmut Tix informierte über anstehende Dreharbeiten zur neuen Sat1-Serie "Serafina".

Ein weiterer Anziehungspunkt für die Besucher war das Ehepaar Bernd Helfrich und Mona Freiberg, Hauptdarsteller des Chiemgauer Volkstheaters, die viel Beifall erhielten. Die Ehre gaben sich auch Schauspieler Sigmar Solbach und Siemen Rühsaak, der aktuell mit "Bad-Cop" eine neue Krimiserie für das RTL dreht.