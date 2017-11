Rufbus steht vor dem Aus – Suche nach Alternativkonzept

Der Kreisentwicklungsausschuss stellte dem "Rufbus Nordwesten" kein gutes Zeugnis aus. Hier eine Haltestelle in Lupperting in der Gemeinde Engelsberg. − Foto: Reichgruber Der Kreisentwicklungsausschuss stellte dem "Rufbus Nordwesten" kein gutes Zeugnis aus. Hier eine Haltestelle in Lupperting in der Gemeinde Engelsberg. − Foto: Reichgruber



Nach einer Probezeit mussten einige ÖPNV-Angebote des Landkreises Traunstein auf den Prüfstand. Dabei ging es am Dienstag im Kreisentwicklungsausschuss vor allem um die niedrigen Fahrgastzahlen im Rufbus im nordwestlichen Landkreis Traunstein, der nun vor dem Aus steht. Es sollen aber Alternativangebote ausgearbeitet werden.

Die Zahlen verdeutlichten, dass der "Rufbus Nordwesten" als vom Freistaat Bayern geförderte Ergänzung des ÖPNV in den Gemeinden Altenmarkt, Engelsberg, Kienberg, Obing, Pittenhart, Schnaitsee und Tacherting kein durchschlagender Erfolg ist. Pro Fahrgast und Fahrt steuerten Staat und Landkreis 37,02 Euro zum Betrieb zu. "Dafür hätten die Leute auch mit dem Taxi fahren können", hieß es im Ausschuss.

Landrat Siegfried Walch stellte zur Debatte, den Rufbus Nordwesten vorzeitig vor Auslauf der staatlichen Förderung zum 30. September 2018 zu streichen. Die Bürgermeister seien aber nur einverstanden gewesen, wenn zeitgleich ein anderes Angebot in Kraft trete. Auf dieser Basis schlug Walch vor, den Rufbus noch ein halbes Jahr zu belassen und ein Alternativkonzept zu erarbeiten.

Der Landrat betonte, der Rufbus sei hauptsächlich für ältere Menschen installiert worden: "Die Mobilität älterer Bürger war erklärtes Ziel der beteiligten Gemeinden und des Landkreises." Jetzt soll das Landratsamt mit den Kommunen, dem Seniorenbeauftragten und anderen fachkundigen Stellen bis zum Frühjahr 2018 ein Konzept erstellen, das den Rufbus Nordwesten ablösen soll.

Altenmarkts Bürgermeister Stephan Bierschneider, CSU, sagte, in vielen Austragsverträgen sei enthalten, dass die älteren Leute gefahren werden müssten. Mehr als die Hälfte der Rufbus-Haltestellen sei kein einziges Mal angesteuert worden. Einwohner von Stein an der Traun und Schüler hätten den Bus vorwiegend genutzt. Bierschneider appellierte, den Rufbus für den ursprünglichen Personenkreis nicht ersatzlos zu streichen, warnte aber auch: "Leute auf dem Land alle 300 Meter zusammen zu fangen – das funktioniert nicht in der Fläche." - kd

Mehr dazu lesen Sie am 29. November in der Heimatzeitung.