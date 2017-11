Ganz Asten jubelt über Gold-Medaille

Die "Astener Wirtshausmusi" begeisterte das Publikum im Bürgerhaus in Simbach am Inn. − Foto: hl Die "Astener Wirtshausmusi" begeisterte das Publikum im Bürgerhaus in Simbach am Inn. − Foto: hl



Mit einem großen und fröhlichen Fest wurde der Abschluss des diesjährigen Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden" im Bürgerhaus in Simbach am Inn gefeiert. Besonderen Grund zur Freude hatten dieses Jahr die Einwohner von Asten: Wie angekündigt, nahm die Delegation des Ortes die Goldmedaille für den Bezirkssieg entgegen. Die Gemeinde wird folglich im kommenden Jahr Oberbayern beim Wettbewerb auf Landesebene vertreten.

In der Laudatio auf den Ort Asten geriet Moderator Tillman Schöberl vor allem beim Thema "DorfWirtschaft" ins Schwärmen: "In Asten sind Mensch und Natur im Einklang, hier gibt es dieses tolle Wirtshausprojekt und hier gibt es zukunftsweisende Ideen". Gerade er Einsatz der Bürgerinnen und Bürger für die Dorfwirtschaft habe gezeigt, wie sehr die Leute zusammenhalten können, wenn es um eine sinnvolle Sache geht. Heute könne man stolz sein auf einen Treffpunkt des regen Vereinslebens und einen wunderbaren Biergarten. Doch auch in vielen anderen Bereichen sei das Dorfleben in Asten beispielhaft gelungen. − hlMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 29. 11. 2017, in Ihrer Heimatzeitung