Fahrraddieb dank Video überführt

Aus dem Fahrradkeller des Klinikums Traunstein ist am 16. November ein Mountainbike im Wert von 400 Euro gestohlen worden. Da der Abstellraum videoüberwacht ist, konnte die Traunsteiner Polizei die Aufnahmen sichten. So fiel der Verdacht schnell auf einen 38-jährigen Traunsteiner.

Das Amtsgericht Traunstein erließ einen Durchsuchungsbeschluss, der am Freitag vollzogen wurde. In den Wohnräumen des tatverdächtigen Traunsteiners fanden die Beamten das entwendete Fahrrad, das wieder an den Besitzer übergeben werden konnte. − red