Elf Soldatenbilder gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen dem 20. und 27. November an der Gedenkstätte "Friedensstiftendes Buchenwaldgedenken" neben dem Friedhof mutwillig elf Glasbilderrahmen beschädigt und die darin enthalten Soldatenbilder gestohlen. Die Bilderrahmen waren an den dort aufgestellten Holzkreuzen befestigt. Die Polizeiinspektion Trostberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls gegen den bislang unbekannten "Frevler" eingeleitet. Wer Beobachtungen gemacht hat und wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Trostberg unter Tel. 08621/98420 wenden. Warum der Frevler die Bilder gestohlen hat, ist bislang völlig unklar. − red