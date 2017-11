Traunsteiner Ehrenmedaille für Bödeker und Häusler

Ingrid Bödeker und Josef Häusler werden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagements für die Stadt Traunstein mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. − F.: Stadt Ingrid Bödeker und Josef Häusler werden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagements für die Stadt Traunstein mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. − F.: Stadt



Die früheren Stadträte Ingrid Bödeker (SPD) und Josef Häusler (CSU) werden aufgrund ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements für die Stadt Traunstein mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. Das hat der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung am 23. November einstimmig beschlossen. Die Verleihung der Ehrenmedaille erfolgt am 2. Februar.

Verliehen wird die Ehrenmedaille durch die Stadt seit dem Jahr 1973. Die Ehrenmedaille wird auf Beschluss des Stadtrates an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Traunstein verdient gemacht haben. Sie ist eine runde Plakette aus Silber, die vergoldet ist und einen Durchmesser von fünf Zentimetern hat. Auf der Ehrenmedaille ist das Stadtwappen von Traunstein abgebildet, außerdem wird eine persönliche Widmung graviert. − red