Polizei such nach vermisstem Mann mit Alzheimer

Wer hat diese Person gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise. − Foto: Polizei Wer hat diese Person gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise. − Foto: Polizei



Suche nach einer vermissten Person im Kreis Traunstein: Wie die Polizei Traunstein in einer Pressemitteilung mitteilt, ist sein Mittwochvormittag der 75 Jahre alte Fritz Krahmer aus der Hallabruck in der Gemeinde Surberg abgängig.

Der gebürtige Stuttgarter war demnach zu Besuch in Hallabruck und hat nur schlechte Ortskenntnisse. Er habe um 11 Uhr die Wohnung seines Sohnes in Hallabruck verlassen. Der Vermisste leidet an Alzheimer.

So beschreibt die Polizei den Vermissten: Fritz Krahmer ist 1,65 Meter groß, hat eine stämmige Figur und kurze graue Haare mit Stirnglatze. Er trägt eine dunkelblaue Hose, dunkle Winterjacke vom Typ Parka und eine dunkle Kappe mit Lacoste-Symbol.

Die Polizei Traunstein bittet um Hinweise auf den Vermissten unter 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle. − red