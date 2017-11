Nach Bluttat mit zwei Toten: Hex Hex in Traunreut öffnet wieder

Die Hexen im Schaufenster sind verschwunden, aber morgen Nachmittag öffnet das Lokal wieder. − Foto: hr Die Hexen im Schaufenster sind verschwunden, aber morgen Nachmittag öffnet das Lokal wieder. − Foto: hr



Elf Wochen nach der Bluttat mit zwei Toten und zwei Verletzten in der Kneipe "Hex Hex" am St.-Georgs-Platz in Traunreut (Landkreis Traunstein) öffnet die Wirtin ihr Lokal wieder. Öffentlich wollte sie sich weder dazu noch zu den Ereignissen am 16. September äußern.

Mehr dazu:

- Tote nach Schüssen in Oberbayern: Mann in Psychiatrie eingeliefert

- Blutbad in Traunreuter Kneipe: Der Täter hatte eine Lebenskrise

- Bluttat in Traunreut: Hilfsaktion für junge Mutter und Witwe

In der Zeitungsanzeige im Traunreuter Anzeiger anlässlich der Wiedereröffnung, machte sie aber deutlich, dass sie sich nicht unterkriegen lassen will: "Jetzt erst recht!", schrieb sie zur Wiedereröffnung am Freitag um 16 Uhr.

Mehr dazu lesen Sie kostenlos auf PNP Plus und in der Donnerstagsausgabe Ihrer Heimatzeitng (Online-Kiosk)