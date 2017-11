Zahl der Arbeitslosen in der Region im November leicht gestiegen

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein betrug im November 3,0 Prozent. Das ist eine dem Saisonende entsprechende Steigerung um 0,2 Punkte gegenüber Oktober. Die Landkreisquoten: Traunstein 2,7 Prozent, Altötting 2,9 Prozent, Berchtesgadener Land 3,6 Prozent und Mühldorf 3,0 Prozent.

8139 Menschen sind aktuell von Arbeitslosigkeit betroffen, das sind 592 mehr als im vergangenen Monat und 527 weniger als im November 2016, als die Quote bei 3,2 Prozent lag. "Der November zeigt uns ein weiteres Mal recht deutlich, dass die beiden südlichen Landkreise weit stärker von der Saison abhängig sind, als die beiden nördlichen", analysiert Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein. "Hotels und Gaststätten haben überwiegend im November ihre Betriebsruhe vor der Wintersaison; das Personal hat in den meisten Fällen die Wiedereinstellungszusage für das Weihnachtsgeschäft."

Aktuell sind 4213 offene Stellen im Bestand, 953 Stellen sind neu gemeldet worden. Zur Fachkräftegewinnung für die Region im Bereich Hotellerie für die Wintersaison hat der gemeinsame Arbeitgeber-Service wieder den jährlichen Qualifizierungskurs Hotel- und Gaststätten wieder gestartet. − red

