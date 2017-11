Am Samstag ist großer Sammeltag der Balkanhilfe

Die Jugend möchte weiter Bedürftigen mit Paketen direkt helfen, unser Bild entstand im Kosovo. − Foto: privat Die Jugend möchte weiter Bedürftigen mit Paketen direkt helfen, unser Bild entstand im Kosovo. − Foto: privat



Bereits zum 26. Mal sammeln kirchliche Gruppen in 48 Pfarreien an diesem Wochenende Hilfsgüter für über 10000 Flüchtlinge und Arme aus dem Kosovo, Bosnien, Montenegro, Albanien und Kroatien. Gesammelt werden ausschließlich Lebensmittelpakete, Windeln, Kleidung, Baby- und Kindersachen sowie Spielzeug. Wichtig wäre, dass diese in Bananenkisten verpackt werden. Um einen Transportkostenbeitrag von vier bis sechs Euro pro Paket wird gebeten. Dazu stehen bei den Annahmestellen Sparschweinchen bereit.

Im Dezember sind acht Sattelzüge der Nächstenliebe geplant, um ein wenig Weihnachtsfreude zu bringen, die Not an der Wurzel zu bekämpfen und ein Abwandern der Bedürftigen zu vermeiden. Benötigt werden auch noch Geldspenden für die nötigen Lebensmittelkäufe und Spritkosten, die auf das Zentralkonto der Pfarrkirchenstiftung Obing bei der Raiffeisenbank Chiemgau Nord mit dem IBAN DE17701691650801843060 eingezahlt werden können. Bei Angabe der Adresse werden Spendenquittungen ausgestellt. Auskünfte erteilen alle Pfarrämter und Ortsverantwortlichen. − red Weitere Informationen und zahlreiche Bilder sowie Länderinformationen, alle Abgabeorte und Ansprechpartner sind auf der Internetseite www.junge-leute-helfen.de ersichtlich.

Einen ausführlichen Bericht mit allen Abgabe-Orten und -Zeiten finden Sie in der Freitag-Ausgabe, 1. Dezember 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.