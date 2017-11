Den Seeonern auf den Zahn gefühlt

Das Kloster Seeon – hier mit einer Kirchner-Plastik im Vordergrund – ist ein wichtiger Veranstaltungsort. Das Kloster Seeon – hier mit einer Kirchner-Plastik im Vordergrund – ist ein wichtiger Veranstaltungsort.



Im Jahr 2016 startete in Seeon das Projekt "Lebensqualität durch Nähe". Es soll das Leben und die Nahversorgung in Seeon sichern und langfristig verbessern. In fünf Arbeitskreisen engagieren sich zahlreiche Bürger im Ort und entwickeln Ideen. Da aber oft nicht klar ist, welche Meinung die Bürger zu einzelnen Themen haben, hat sich das Leitungsteam im Mai dazu entschlossen, eine Bürgerbefragung zu starten. Fragebögen wurden an alle Haushalte verteilt, alle Seeoner ab 16 Jahren waren dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Bis 19. Juni war Zeit, die Fragen zu beantworten.

Am Anfang der Aktion stand das Ziel, 400 Antworten zu erhalten. Das wäre eine Rücklaufquote von 25 Prozent. Bei einer Infoveranstaltung gaben die Organisatoren im "Alten Wirt" kürzlich die Ergebnisse vor 100 Zuhörern bekannt. Projektleiter Sebastian Friesinger moderierte durch die einzelnen Tagesordnungspunkte. Gleich zu Beginn erklärte Christian Höfling: Die Beteiligung übertrifft alle Erwartungen. 504 Fragebögen wurden abgegeben – eine Beteiligung von 32 Prozent. Am stärksten beteiligte sich die Altersklasse der 40- bis 60-Jährigen. Der Lebensqualität in Seeon gaben 70 Prozent die Note eins bis zwei, zwölf Prozent die Note vier bis sechs.

Zufrieden sind die Seeoner vor allem mit der Nachbarschaft, dem Gastronomieangebot, dem Kindergarten und der Schule. Problematisch sehen sie dagegen das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum und die nicht ausreichende Nahversorgung vor Ort. − pfj/redMehr über die Ergebnisse der Befragung lesen Sie am Freitag, 1. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.