Stadt Trostberg plant sozialen Wohnungsbau

Ein möglicher Standort für Sozialwohnungen ist das alte Haus in der Pechlerau. − Foto: luh Ein möglicher Standort für Sozialwohnungen ist das alte Haus in der Pechlerau. − Foto: luh



Trostberg. Der Trostberger Stadtrat hat am Mittwochabend den Haushalt für 2018 verabschiedet. Im Vermögenshaushalt, der 4,554 Millionen Euro schwer ist, bleiben für Investitionen rund 4,247 Millionen Euro, weil 306.000 Euro für die Kredittilgung eingeplant werden müssen. Bei der Aufzählung der anvisierten Ausgaben warteten die Stadtoberen in der öffentlichen Sitzung mit einer Überraschung auf: 200.000 Euro sind in 2018 und 900.000 Euro in 2019 für den Einstieg in das Projekt sozialer Wohnungsbau einkalkuliert.

Die Zahl der Obdachlosen in Trostberg nehme zu, sagte Stadtkämmerer Armin Gois im Gespräch mit der Heimatzeitung. Und auch die Sozialraumanalyse, die im Oktober vorgestellt wurde, prognostiziert für Trostberg einen zunehmenden Bedarf an Sozialwohnungen. Mit dem Einplanen von Haushaltsmitteln sei der erste Schritt getan. Alles weitere werden die Planungsergebnisse und Beschlüsse zeigen.

Der teuerste Bereich ist im kommenden Jahr der für Sport, Erholung und Freizeit (1,053 Mio.). Neben dem alljährlichen Zuschuss an die Stadtwerke für das Freizeitzentrum (520.000) ist nämlich auch die Sanierung der Turnhalle Heiligkreuz (300.000) eingeplant. Fast ebenso umfänglich ist die Haushaltsstelle Bau- und Wohnungswesen und Verkehr (1,052 Mio.); die größten Posten hier: Sanierung der Spazierwege am Schlossberg (331.000) und Ausbau Am Anger (160.000).

Seit 2010 waren die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt kontinuierlich gestiegen, der Höhepunkt der Jahre 2013 bis 2015 (rund 10 Millionen Euro) scheint aber überschritten zu sein. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer pendeln sich auf dem Niveau von 2016 ein (rund 8 Millionen Euro). Doch Kämmerei, Bürgermeister und Stadträte sind mit dem Haushaltsplan für 2018 mit einem Gesamtvolumen von 30,752 Millionen Euro sehr zufrieden. Es können alle Pflichtaufgaben und wichtige Investitionen gestemmt werden – und das ohne Kreditaufnahme und ohne das Ersparte zu plündern. − luhMehr darüber lesen Sie am Freitag, 1. Dezember 2017, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.