Neue Buslinien werden intensiv diskutiert

Der Gemeinderat Altenmarkt befasste sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der anstehenden Neukonzessionierung der Buslinie Garching-Traunstein, der bisherigen RVO-Linie 9442 und gab eine Stellungnahme dazu ab. Die Linienkonzession für die genannte Strecke endet in einem Jahr am 31. Dezember 2018. Es wurden Anträge für eine Neukonzessionierung gestellt von der Firma "DeinBus Verkehrs GmbH" aus Erlenbach in Baden-Württemberg und als Gemeinschaftsantrag von der Firma Hövels und dem RVO. Zuständige Behörde für die neue Genehmigung ist die Regierung von Oberbayern, die letztendlich über die Vergabe entscheidet.

Bürgermeister Stephan Bierschneider fasste die umfangreichen Anträge für den Gemeinderat zusammen und erläuterte kurz deren Inhalte. Die Firma "DeinBus" würde den Fahrplan im Großen und Ganzen weiterführen mit einer geringen Ausdehnung auf das Wochenende. Allerdings sieht Stephan Bierschneider einen Schwachpunkt in der isolierten Tarifierung, da Fahrkarten dieses Unternehmens auch nur für die bedienten Strecken gelten würden und bei Umsteigen auf andere Verkehrsträger im Landkreis jeweils neue Tickets gelöst werden müssten.

Für Martin Ober wäre dies "ein Rückschritt um 25 Jahre". Vor langer Zeit sei es aufgrund langwieriger Verhandlungen gelungen, im Landkreis ein Ticket für alle Anbieter einzuführen, das wäre damit "für die Katz".

