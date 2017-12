Parkhaus am Klinikum Traunstein eingeweiht, aber noch nicht nutzbar

Die symbolische erste Einfahrt ins neue Parkhaus nahm der Klinikmitarbeiter Zlatko Dolicki mit seinem Fahrzeug vor. Bis der erste "echte" Besucher einfahren kann, dauert es noch rund zwei Wochen, denn die Arbeiten konnten noch nicht ganz fertiggestellt werden. − Foto: Buthke Die symbolische erste Einfahrt ins neue Parkhaus nahm der Klinikmitarbeiter Zlatko Dolicki mit seinem Fahrzeug vor. Bis der erste "echte" Besucher einfahren kann, dauert es noch rund zwei Wochen, denn die Arbeiten konnten noch nicht ganz fertiggestellt werden. − Foto: Buthke



Mit der Segnung durch Pfarrer Thomas Seitz und Pastoralreferent Peter Förg, dem traditionellen Durchschneiden eines Bandes, der symbolischen Einfahrt des ersten Fahrzeugs eines Klinik-Mitarbeiters sowie einer kleinen Feier mit allen am Bau Beteiligten und Anwohnern ist das neue Parkhaus am Klinikum Traunstein offiziell eingeweiht worden. Nutzen können Patienten, Besucher und Mitarbeiter die 688 Stellplätze aber noch nicht, da die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen sind. Der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Südostbayern AG, Dr. Uwe Gretscher, sagte jedoch zu, das Parkhaus werde noch vor Weihnachten in Betrieb gehen.

700 Tonnen Stahl und 12000 Betonplatten sind verbaut worden. Im Parkhaus stehen 688 Parkplätze in einer für heutige Fahrzeuge ausreichenden Breite von 2,5 Metern zur Verfügung. Darunter befinden sich 13 Behinderten- sowie Frauen- und Familienparkplätze. Über die Fußgängerbrücke ist das Klinikum barrierefrei erreichbar. − bjr

