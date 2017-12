Helmut Götzinger neuer Leiter des BSZ Traunstein

Helmut Götzinger ist neuer Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Traunstein. Unser Foto zeigt ihn mit der Abteilungsdirektorin Anneliese Willfahrt von der Regierung von Oberbayern (links) und seiner Frau Astrid. − Foto: Buthke Helmut Götzinger ist neuer Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Traunstein. Unser Foto zeigt ihn mit der Abteilungsdirektorin Anneliese Willfahrt von der Regierung von Oberbayern (links) und seiner Frau Astrid. − Foto: Buthke



Gleich zwei besondere Anlässe zum Feiern gab es im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Traunstein: Die Amtseinführung von Studiendirektor Helmut Götzinger als neuem Schulleiter und die Einweihung der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik durch Stadtpfarrer Georg Lindl und Pfarrer Dr. Manuel Ceglarek. Götzinger tritt die Nachfolge von Oberstudiendirektorin Barbara Spöttl an, die über zwei Jahre das BSZ neben ihrer eigenen Schule, der Berufliche Oberschule Traunstein, mitgeleitet hat.

Das Ministerium habe sich für eine eigene Schulleitung des BSZ entschieden, weil mit der Gründung der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik eine Schülerzahlsteigerung verbunden sei, stellte Anneliese Willfahrt, Abteilungsdirektorin von der Regierung von Oberbayern, in der Feierstunde in der Aula des Schulzentrums fest. Der Neuaufbau der Fachakademie sei eine besondere Aufgabe für Götzinger. Damit wolle man erreichen, dass alle Schüler der Region, die einen Abschluss als Erzieher anstreben, auch einen Schulplatz in Traunstein erhalten können und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken und das Profil des Schulzentrums schärfen. − bjr

