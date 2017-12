Polizei nimmt bei Traunstein mutmaßlichen Doppelmörder fest

Der Polizei gelang die Verhaftung des Mannes. −Symbolbild: dpa Der Polizei gelang die Verhaftung des Mannes. −Symbolbild: dpa



Die Polizei Traunstein hat am Donnerstag in einer Gemeinde im Landkreis einen chinesischen Staatsangehörigen verhaftet, der Ende Oktober in Gelsenkirchen zwei Frauen ermordet haben soll.

Am Sonntagnachmittag, 29. Oktober 2017, waren in einem Massagesalon in Gelsenkirchen die Leichen von zwei asiatischen Frauen (46 und 56 Jahre alt) gefunden worden. Schnell war für die Ermittler der Mordkommission Gelsenkirchen klar, dass die Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden waren. In den Fokus der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei geriet bald ein chinesischer Staatsangehöriger, der flüchtig war. Nach dem Tatverdächtigen wurde seit Anfang November mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht, ein Haftbefehl gegen ihn bestand bereits.

An diesem Donnerstag, 30. November 2017, bekam die Polizeiinspektion Traunstein den Hinweis, dass sich der Gesuchte in einer Gemeinde im Landkreis aufhalten würde. Beamte der Inspektion und des Einsatzzuges (OED) umstellten das betreffende Haus. Überrascht und widerstandslos ließ sich der Tatverdächtige wenig später festnehmen, als er gerade ein Zimmer in dem Anwesen verlassen wollte. Eine Überprüfung ergab, dass es sich zweifelsfrei um den gesuchten und - wie die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden ergaben - tatsächlich wohl 39-jährigen Chinesen handelt.

In Abspreche mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfahlen und der hiesigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann im Laufe des Freitags einem Richter vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt in der Region in Haft. Von dort aus wird er nach Nordrhein-Westfalen überstellt. − red