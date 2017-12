Burschenverein Hörpolding führt "Das Engel Casting" auf

Die Theatergruppe probt schon eifrig für das Weihnachtsstück: Michael Hartl (von links), Lukas Arnold, Anna Freutsmiedl, Christina Fackler, Micha Sinzinger, Andrea Hartl und Hans Stitzl beim Engel Casting. − Foto: mix Die Theatergruppe probt schon eifrig für das Weihnachtsstück: Michael Hartl (von links), Lukas Arnold, Anna Freutsmiedl, Christina Fackler, Micha Sinzinger, Andrea Hartl und Hans Stitzl beim Engel Casting. − Foto: mix



Die Theatergruppe des Burschenvereins Hörpolding spielt am zweiten Adventwochenende das weihnachtliche Stück "Das Engel Casting" von Waltraud Götz. Die erste Vorstellung ist am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr mit anschließender Christbaumversteigerung. Am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr findet die zweite Aufführung statt. Danach gibt es wie jedes Jahr Kaffee und Kuchen vom Burschenverein für alle Besucher.

In dem kurzen Weihnachtsstück geht es um die geplante Weihnachtsfeier des ortsansässigen Gartenbauvereins. Bei einer Vorstandssitzung geht es heiß her, es soll nämlich ein Engelsstück aufgeführt werden, für das man Mitwirkende sucht. Das Problem dabei: Die Darsteller sollen nach Meinung des Vorsitzenden auch im wahren Leben wie Engel sein und einen untadeligen Lebenswandel aufweisen. Da seine Vorstandskolleginnen in seinen Augen diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sucht er sich Engel von außerhalb. Ob die aber auch wirklich so engelhaft sind, wie er glaubt, stellt sich im Laufe des Stückes "Das Engel Casting" heraus. − mixMehr dazu lesen Sie am Samstag, 2. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.