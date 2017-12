Kormoran bedroht Existenz der Berufsfischer

Drei Fischergenerationen beim Verarbeiten ihres Fangs: Florian Lex (von links), Holmer Lex, Thomas Lex und Tassilo Lex. − Foto: Ulli Seer Drei Fischergenerationen beim Verarbeiten ihres Fangs: Florian Lex (von links), Holmer Lex, Thomas Lex und Tassilo Lex. − Foto: Ulli Seer



Die wachsende Zahl von Kormoranen am Chiemsee bereitet den dortigen Berufsfischern nach wie vor große Probleme. Die aktuell schätzungsweise 400 bis 500 Tiere vertilgen nicht nur tonnenweise Fisch. Ebenso richten sie immer wieder größere Schäden an den Netzen der Fischer an. Über seine Erfahrungen mit diesem und anderen Problemen berichtete Thomas Lex, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Chiemsee, bei einem Fachgespräch mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Steiner auf der Fraueninsel. Mit Florian und Tassilo, den Zwillingssöhnen von Lex, ist in der Familie inzwischen seit 1857 die sechste Generation von Fischern am Ruder. Rund um den Chiemsee gibt es noch 16 weitere Berufsfischer.

Der erste Kormoran tauchte 1958 am Chiemsee auf. 1994 siedelten erstmals Brutpaare im Natur- und Vogelschutzgebiet der Tiroler Ache. Seitdem wächst der Bestand der geschützten Wasservögel kontinuierlich. Wie Lex erklärte, erreiche die Population mit aktuell 130 Nestern wieder eine kritische Bestandsgröße. Die Zahl liege deutlich über den 70 bis 120 Brutpaaren, die in den Jahren zuvor im Durchschnitt beobachtet worden seien. Immer wieder erteile die Regierung von Oberbayern deshalb Ausnahmegenehmigungen, die Kormorane unter bestimmten Bedingungen abzuschießen. Doch die seien so streng, meinte Lex, dass er und seine Kollegen kaum 20 Tiere pro Jahr erwischen würden.

Mit viel Arbeit kämpfen die Fischer gegen die Fresslust der Kormorane an. "Wir setzen 50 bis 100 Millionen Renken pro Jahr im See ein", sagte Lex. Müsste man sie kaufen, läge der Gegenwert bei weit über einer halben Million Euro.