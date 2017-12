Aus Franken an den Chiemsee

Doris Kißkalt zeigt ihre Objekte kombiniert mit den Werken von Künstler Stefan Atzl. − Foto: Pfingstl Doris Kißkalt zeigt ihre Objekte kombiniert mit den Werken von Künstler Stefan Atzl. − Foto: Pfingstl



"Ich kann nicht anders." Dieser Satz ist für die 52-jährige Fränkin Doris Kißkalt bestimmend für ihren Beruf und ihr ganzes Leben. Er hat sie stetig vorangetrieben, etwas wagen lassen und ihr neue Chancen eröffnet. Und so kommt es, dass Doris Kißkalt durch die Schaufenster ihrer Galerie auf die Hauptstraße in Chieming blickt und es noch einmal sagt: "Ich kann nicht anders." Mittlerweile kann sie dabei lächeln.

Die gelernte Schauwerbegestalterin aus Nürnberg hat es schon früh in die Welt der Kunst und des Designs verschlagen. In ihrer Ausbildung haben ihre Mitazubis Schaufenster dekoriert, sie hat mit den Jungs technisch gezeichnet, geschreinert und Teppiche verlegt. Ihr lag das handwerkliche mehr. Nach der Ausbildung hat sie sich in ihrem Beruf selbstständig gemacht und ihren Kunden riesige Einbauten in Schaufenster gezaubert. "Das kam gut an",sagt sie heute. Aber mit der Zeit wurde ihr klar: "Ich will bleibende Werte schaffen." So entschloss sie sich 1998 in Nürnberg ein eigenes Atelier zu eröffnen und Kunstwerke zu kreieren. Tische und Schränke mit Mosaikverzierung, ausziehbare Tische, beliebig kombinierbare Regale und Wandsysteme hatte sie im Repertoire. Vor zwei Jahren kam ein kleines Café dazu, in dem sie vegetarische und vegane Küche anbot. Der Traum war perfekt, bis auf den Wermutstropfen vielleicht, dass die Zeit für ihre Kunst immer knapper wurde. Dann aber wurden ihr die Räume gekündigt.

