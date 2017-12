Polizei sucht nach Vermisstem (61)

Die Polizei sucht nach einem vermissten Sachsen, der einen Zweitwohnsitz im Landkreis Traunstein hat. −Symbolfoto: PNP Die Polizei sucht nach einem vermissten Sachsen, der einen Zweitwohnsitz im Landkreis Traunstein hat. −Symbolfoto: PNP



Der 61-jährige Ralph Lothar Müller wird seit dem 20. November vermisst. Nach Angaben der Polizei Leipzig hat seine Frau ihn an diesem Tag gegen 9.45 Uhr in seinem Wohnort Borsdorf (Sachsen) das letzte Mal. Als sie abends von der Arbeit nach Hause kam, war er verschwunden. Der Vermisste hat einen Zweitwohnsitz in Marquartstein (Landkreis Traunstein). Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig unter der 0341/966 4 6666 zu melden

Sowohl die Tatsache, dass sich das Auto von Ralph Lothar Müller noch zuhause befand und auch der Umstand, dass ein Fährtensuchhund bis zum Borsdorfer Bahnhof lief, lässt die Polizei Leipzig vermuten, dass er die Wohnung zu Fuß verlassen hat und dann womöglich in einen Zug gestiegen ist. Sein mögliches Ziel sind weder seiner Ehefrau noch der Polizei bekannt.

Die Polizei prüfte auch bereits seinen Zweitwohnsitz in Marquartstein (Landkreis Traunstein) jedoch erfolglos. Zusätzlich bestünde die Möglichkeit, dass sich Herr Müller nach Duisburg absetzen könnte, da er dort bis 2013 wohnte.



Ralph Lothar Müller wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 55 – 65 Jahre

- 1,74 m groß

- schlanke Gestalt

- lange, dunkelbraune, krause Haare

- Geheimratsecken

- braune Augen

- nach vorn gebeugter Gang

- spricht akzentfrei Deutsch

- Er trug am Tag seines Verschwindens vermutlich eine dunkelblaue Regenjacke, schwarze Jeans, braune Wanderschuhe und eine schwarze Bommelmütze.

- Der 61-Jährige wird zudem als ausgesprochen spirituell beschrieben. − pnp



