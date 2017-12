Nach Unfall 7500 Euro Schaden

Ohne Verletzte aber mit hohem Sachschaden hat ein Zusammenstoß am Freitagnachmittag geendet. − Foto: FDL/BeMi Ohne Verletzte aber mit hohem Sachschaden hat ein Zusammenstoß am Freitagnachmittag geendet. − Foto: FDL/BeMi



Glüchlicherweise ohne Verletzte endete ein Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der TS 14 zwischen Seeon und Altenmarkt auf Höhe Wöllhub. Nach Informationen der Polizei Trostberg wollte eine 74-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Seeon-Seebruck mit ihrem Subaru aus einer untergeordneten Zufahrtsstraße in Wöllhub in die TS14 in Richtung Seeon einbiegen. Sie hielt an der Kreuzung an, übersah beim Losfahren aber den Fiat einer 18-Jährigen aus Pittenhart. Die junge Fiat-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, wurde aber vom Subaru an der rechten Fahrzeugseite ihres Wagens getroffen. Dabei drehte sich der Kleinwagen noch um die eigene Achse. Weder die beiden Frauen noch der 73-jährige Ehemann der Unfallverursacherin wurden verletzt.

Die Feuerwehr Seeon war mit rund 15 Einsatzkräften zur Verkehrsregelung an der Unfallstelle. Vorsorglich war auch das BRK mit einem RTW angefahren. Keines der Autos musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzten 7500 Euro. − red