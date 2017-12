"Arme-Leute-Krippen": Oberbayerin besitzt über 130 Papierkrippen

Erika Thaler schneidet Papierkrippen aus. Mittlerweile hat sie mehrere Räume damit gefüllt. − Foto: Limmer Erika Thaler schneidet Papierkrippen aus. Mittlerweile hat sie mehrere Räume damit gefüllt. − Foto: Limmer



Ein Christkind aus Papier, das gibt es bei Erika Thaler in Engertsham bei Heiligkreuz zu sehen. Dieses Christkind samt Maria und Josef, zusammen mit Hirten, Stall und Dorfgemeinschaft, ist dort in vielen unterschiedlichen Formen und Größen dargestellt. Jedes Jahr werden es mehr, so dass zwei Zimmer im Wohnhaus schon fast nicht mehr ausreichen und einige der Ausstellungsstücke ihren Platz im Eingangsbereich gefunden haben. Über 130 Papierkrippen aus Böhmen, Österreich, Tschechien und Deutschland mit bis zu 120 Figuren sind dort ebenso zu finden wie Streichholzschachtel- und Faltkrippen, Karten mit weihnachtlichen Motiven, Wachsanhänger, Christbaumanhänger, Adventskalender, Kinder- und Krippenbücher.

Erika Thaler sammelt diese Papierkrippen nicht nur seit beinahe 30 Jahren, sondern fertigt sie auch selbst an. Mit Schere und Kleber ist sie das ganze Jahr über mit Bastelarbeiten beschäftigt. Die bedruckten Bögen mit den großen und kleinen Motiven findet sie inzwischen nicht mehr in den einschlägigen Läden, sondern im Internet. Die Hintergründe und Präsentationskisten schreinert Ehemann Josef.

