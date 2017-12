Gelebte Wohngemeinschaften im Seniorenheim

Scheckübergabe in einer der Gemeinschaftsküchen im Chiemgau-Stift in Inzell, von links Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Hauswirtschaftsleiterin Ingrid Thaler, Stiftungsvorstand Dr. Jochen Imhoff, Einrichtungsleiter Kurt Schmoll und Pflegedienstleiterin Beate Hamm. − Foto: he Scheckübergabe in einer der Gemeinschaftsküchen im Chiemgau-Stift in Inzell, von links Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Hauswirtschaftsleiterin Ingrid Thaler, Stiftungsvorstand Dr. Jochen Imhoff, Einrichtungsleiter Kurt Schmoll und Pflegedienstleiterin Beate Hamm. − Foto: he



Im Chiemgau-Stift, dem Seniorenheim des Diakonischen Werks Traunstein in Inzell, leben 63 Bewohner in fünf Wohngruppen. Kommunikativer Mittelpunkt einer jeden Wohngruppe ist eine großzügige Wohnküche. Dort erleben die alten Menschen Gemeinschaft, haben immer einen Ansprechpartner und treffen sich zu den Mahlzeiten wie in einer Familie. Wer möchte, beteiligt sich an der Essenszubereitung, schnipselt Gemüse, hilft beim Aufdecken oder Abräumen. Wer das nicht möchte, sitzt einfach nur dabei, liest Zeitung oder schaut zu.

In solch einer verhältnismäßig kleinen Senioreneinrichtung mehrere Wohnküchen aktiv zu bewirtschaften, ist nicht gerade alltäglich. Für dieses Projekt "Zeit für die Seele" hat das Chiemgau-Stift Inzell jetzt eine großzügige Spende der Dieter-und-Edith-Seidel-Stiftung erhalten, womit nunmehr bereits die vierte Küche im Haus eine eigene Hauswirtschaftskraft bekommen hat.

Dies ist, wie die Pflegedienstleiterin Beate Hamm voller Überzeugung sagt, "ein wahnsinniger Zugewinn, nicht nur für die Bewohner des Hauses, sondern vor allem auch für die Mitarbeiter in der Pflege". Denn wenn die Bewohner sich in den Küchenbereichen aufhalten, sind sie in Gesellschaft und können jederzeit Bescheid sagen, wenn sie etwas brauchen. Dadurch sind die Mitarbeiter in der Pflege spürbar entlastet und können sich um andere Bewohner kümmern. Zudem werde die Situation in den Küchenbereichen als ein Stück Normalität empfunden. Die Bewohner tun etwas Sinnvolles und erhalten dafür Anerkennung. Gerade Demenzkranken gebe es Sicherheit, wenn sie hier bekannte und vertraute Situationen erleben. − he Mehr dazu lesen Sie am Montag, 4. Dezember 2017, in Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau