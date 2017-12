Erste Adventsfenster geöffnet

Als Gastgeber eröffnen Anneliese Kleinwötzl (links) und Irmi Rackerseder das festlich geschmückte zweite Fenster an der Hogger-Kapelle im Ortsteil Lackenbach. −Fotos: Caruso Als Gastgeber eröffnen Anneliese Kleinwötzl (links) und Irmi Rackerseder das festlich geschmückte zweite Fenster an der Hogger-Kapelle im Ortsteil Lackenbach. −Fotos: Caruso



Ein schöner Brauch lädt im Dezember wieder viele Menschen in Kirchanschöring ein, sich dem Vorweihnachts-Stress zu entziehen und die gemütliche Zeit zu genießen: der "lebendige Adventskalender". In dessen Rahmen erstrahlt jeden Abend eines der liebevoll und sorgfältig gestalteten Adventsfenster, die sich in jedem Teil des Dorfes befinden.

Los ging es am Freitag am frühen Abend. Im Namen aller "Fenster-Familien" lud Bürgermeister Hans-Jörg Birner zum Ritual der Öffnung des ersten, mit Engeln geschmückten Fensters am Rathaus ein, das im Schein der Laternen leuchtete. Es herrschte angeregtes Stimmengewirr und fröhliches Lachen, bis es plötzlich still wurde, weil die Buben und Mädchen der beiden Jugendgruppen der Blaskapelle Kirchanschöring unter dem Stab von Rüdiger Koslik aufspielten. Wunderbare weihnachtliche Weisen ließen sie auf ihren Instrumenten erklingen. Ihr Spiel trug zu einer besinnlichen Atmosphäre auf dem Rathaus-Platz bei. Zwischen den Stücken stimmte Gastgeber Birner mit der biblischen Geschichte von der Herbergssuche auf die Adventszeit ein und zog Parallelen zu heute, wo auf der ganzen Welt Flüchtlinge unterwegs sind, die Hilfe brauchen. Mit der Fabel von Johannes Hildebrandt "Das Wichtigste an Weihnachten" erinnerte er an die wahren Werte des Festes. − acMehr dazu lesen Sie am Montag, 4. Dezember, in der Südostbayerischen Rundschau.