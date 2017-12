"Für mich der schönste Weihnachtsmarkt"

Schon am ersten Tag war der Traunreuter Weihnachtsmarkt war gut besucht. − Fotos: mix Schon am ersten Tag war der Traunreuter Weihnachtsmarkt war gut besucht. − Fotos: mix



Der Traunreuter Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ist am vergangenen Freitag eröffnet worden, und viele Besucher kamen gleich am ersten Nachmittag. Das vielfältige Angebot kam gut an und wurde mehrfach gelobt. Für Bürgermeister Klaus Ritter steht fest: "Für mich ist das heuer der schönste Weihnachtsmarkt."

Die Kinder des katholischen Kindergartens Traunwalchen und des Vereinskindergartens machten den Anfang auf der Bühne des Marktes und stimmten mit Weihnachtsliedern auf das bevorstehende Fest ein. Zahlreiche Eltern, Großeltern und Interessierte lauschten ihnen. Danach spielte die Stadtkapelle Traunreut weihnachtlich auf. Wie schon in den vergangenen Jahren verkaufte die Bäckerei Lehrbach auch heuer einen fünf Meter langen Stollen und spendete den Reinerlös an die Traunreuter Brücke.

Beim Bummel über den Platz zeigte sich die Vielfalt des Angebots. In drei Hütten boten Vertreter der kroatischen Partnerstadt Virovitica ihre Waren an. Kroatischer Honig, Wein und Kürbiskernöl konnten vor Ort verkostet werden. Einige Traunreuter, die aus Kroatien stammen, nutzten die Gelegenheit zum Ratsch mit den Landsleuten. Eine Besucherin meinte: "Ich finde es toll, dass die Partnerstädte jedes Jahr den weiten Weg machen und herkommen, um Waren aus ihrer Heimat anzubieten."

Auch altbekannte Standlbetreiber waren an diesem ersten Wochenende vertreten – darunter Gerti Kaiser aus Walding, die in ihrer "kleinen Malwerkstatt" wieder viele schöne Dinge hergestellt hat. Neu sind dieses Jahr bei ihr kleine lustige Schneemänner aus Holzscheiben mit Wollmützen. Eine Auswahl seiner selbstgebauten Kripperl hat Ernst Mitterer aus Traunreut dabei und zusätzlich vielerlei Zubehör. − mixMehr dazu lesen Sie am Montag, 4. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.