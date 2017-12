Ehrenamtspreis der Traunsteiner Berufsschule I für Maximilian Moosbauer

Preisträger Maximilian Moosbauer (Zweiter von links) mit Schulleiter Wolfgang Kurfer (links), Vorsitzendem Gerhard Kotter (Zweiter von rechts) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Stark. − Foto: awi Preisträger Maximilian Moosbauer (Zweiter von links) mit Schulleiter Wolfgang Kurfer (links), Vorsitzendem Gerhard Kotter (Zweiter von rechts) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Stark. − Foto: awi



In der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Staatlichen Berufsschule I ist der Ehrenamtspreis vergeben worden. Die Jury entschied sich für den Schreiner Maximilian Moosbauer.

In seiner Laudatio ging Klassenleiter Dr. Christian Namberger auf das umfangreiche schulische und berufliche ehrenamtliche Engagement Moosbauers ein, der 2014 seine Umschulung zum Schreiner bei der Seeoner Schreiner Daxenberger begann und bis zu seinem erfolgreichen Abschluss im Sommer Schüler an der BS I war. So ist der Geehrte unter anderem Bergretter bei der Bergwacht Oberau und unterstützt die Jugendarbeit. In der Schule war er Tagesschülersprecher des Schuljahres 2014/15 sowie Schülersprecher von 2015 bis ’17. Er habe sich ausgesprochen interessiert an schulischen Belangen gezeigt, Vorschläge formuliert, konstruktive Kritik geübt, hohe soziale Kompetenz gezeigt und sich stets für ein harmonisches Klassenklima eingesetzt, sagte Namberger. − awi



