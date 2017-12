Mann gaukelt Frau die große Liebe vor und prellt sie um 28000 Euro

Über eine Partnerbörse im Internet lernte ein 35-jähriger Mann aus Pfaffing (Landkreis Rosenheim) eine 30-jährige Frau aus der Nähe von Traunstein kennen. Er gaukelte Liebe vor – tatsächlich war er auf ihr Geld aus. Das Schöffengericht Traunstein mit Richter Wolfgang Ott verhängte gegen den teilgeständigen Täter am Montag wegen achtfachen Betrugs und eines Betrugsversuchs eine Strafe von 22 Monaten, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung mit der Auflage, den Schaden nach Kräften wieder gutzumachen.

Der 35-Jährige hatte jede Menge Geschichten über angebliche Notlagen und unerwartete Schicksalsschläge erfunden, um an das Geld zu kommen. Er wollte sich alles angeblich nur für kurze Zeit leihen und bald wieder zurückzahlen. Glaubt man dem Täter, so floss das Geld in Sportwetten. − kd

