Zweiter Fridolfinger Advent ein voller Erfolg

Die Kleinen durften in einem Jutezelt basteln und malen.



Fridolfing. Nach der fulminanten Premiere im Vorjahr legten die Fridolfinger in gemeinsamer Kraftanstrengung auch beim zweiten Adventsmarkt nach und verwandelten den Ort am Wochenende in ein vorweihnachtliches Wunderland.

Am Samstag und Sonntag sorgte das große Rahmenprogramm für Jung und Alt für einen regelrechten Besucherandrang. Auf die Erwachsenen warteten unter anderem eine Krippen- und zwei Kunstausstellungen. In die Pfarrkirche lud der bekannte Rhythmus-Chor zu seinem Weihnachtskonzert. Das große Areal des Marktes wurde mit hunderten Kerzenlichtern erhellt, was der Veranstaltung ein romantisches Ambiente verlieh.

Bürgermeister Johann Schild zeigte sich bei der feierlichen Eröffnung des Marktes sichtlich berührt: "Auch in diesem Jahr war es wieder eine Freude, das weihnachtliche Ambiente rund um das Rathaus zu beobachten und die besondere Stimmung unseres Fridolfinger Advents zu genießen." Allein das Engagement der Vereine und Helfer hätten diesen Event erst möglich gemacht. " Dank des großen Interesses konnte der Markt nochmals um zehn Stände beziehungsweise Stationen auf fast 50 Attraktionen erweitert werden", sagte Schild . "Ich möchte allen herzlich danken, die bei der Vorbereitung und Durchführung in irgendeiner Form mitgewirkt haben, allen voran unserem "Haus für Kinder" Mariä Himmelfahrt, die mit ihrem "Adventszauber--Markt" und ihrer Aufführung einen großen, stimmungsvollen Beitrag geleistet haben."



Wunderschöne Deko am Marktstand des Kath. Kindergartens.



Ortschef Schild bedankte sich bei Organisatorin Hinterhölzl.





Berührend: Wichtel Leopold ist zu klein für die Weihnachtswerkstatt.





Stationentheater der "Bremer Stadtmusikanten" lockte von Bühne zu Bühne.





Reger Andrang um die Stände im Ortszentrum. − Foto: mos