Der Nikolaus versüßt den Kindern den Advent

Mit seinem Gefolge besucht der Nikolaus der Veitsgroma-Zunft am heutigen Dienstag (5. Dezember 2017) den Traunsteiner Christkindlmarkt. Mit reichlich Süßigkeiten im Gepäck und mit Engeln und Krampussen im Schlepptau kommt er um 18 Uhr in seiner Kutsche auf dem Stadtplatz an. Weil zu dieser beliebten Veranstaltung zahlreiche Gäste erwartet werden, muss der Stadtplatz aus Sicherheitsgründen gesperrt werden und ist von 17 bis 19 Uhr vom Maxplatz und vom Auberg kommend nicht befahrbar. In dieser Zeit gilt auch ein Parkverbot auf dem Stadtplatz. − red/F.: Carola Westermeier