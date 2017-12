Drei maskierte Jugendliche überfallen Bub und rauben ihm Geld

Maskierte Jugendliche sollen am Montag in Waging am See einen elfjährigen Buben überfallen haben. −Symbolfoto: Archiv Maskierte Jugendliche sollen am Montag in Waging am See einen elfjährigen Buben überfallen haben. −Symbolfoto: Archiv



Wegen eines Überfalls auf ein Kind ermittelt derzeit die Traunsteiner Kriminalpolizei. Ein elf Jahre alter Junge soll am Montag in Waging (Landkreis Traunstein) von mehreren Jugendlichen überfallen worden sein. Die Kripo Traunstein sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am Montag erstattete der Junge mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Der 11-Jährige erzählte den Beamten, er sei am Mittag in Waging am See (Landkreis Traunstein) von drei Jugendlichen überfallen und um 15 Euro Bargeld beraubt worden.

Gegen 12.30 Uhr sei er zu Fuß auf dem Heimweg gewesen, sagte der Schüler bei der Polizei. Bei der Tourist Info in der Salzbuger Straße seien drei maskierte Jugendliche auf ihn zugekommen. Einer davon hätte ihn festgehalten, während ihm ein weiterer 15 Euro Bargeld aus der Tasche gezogen habe. Aus Angst habe sich der 11-Jährige nicht gewehrt. Verletzt wurde er nicht.

So beschrieb der Junge die Angreifer: Die Jugendlichen waren mit schwarzen Masken vermummt und geschätzt 14 bis 15 Jahre alt. Nach dem Raub seien alle drei auf Fahrrädern (rot, blau und grau) weggefahren. Die Kripo Traunstein übernahm die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt wegen eines Raubdeliktes.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter 0861/98730 mit der Kripo Traunstein oder mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. − pnp