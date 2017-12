Größeres Vereinsheim für die Eisstockschützen

Statt des alten Holzbaus bekommt das Eisstockschützenheim neue Räume. Auch ein Freisitz auf der linken Seite ist geplant. − Foto: mos Statt des alten Holzbaus bekommt das Eisstockschützenheim neue Räume. Auch ein Freisitz auf der linken Seite ist geplant. − Foto: mos



Fridolfing. Gut besucht war die aktuelle Sitzung des Fridolfinger Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Zukunft des Eisstockschützenheims des TSV Fridolfing.

Bürgermeister Johann Schild (SPD) gab Abteilungsleiter der Eisstockschützen, Alfons Lex, die Möglichkeit, den Plan des TSV für die Erweiterung und Sanierung ihres Vereinsheimes darzulegen. Lex berichtete, dass geplant sei, den alten Holzanbau abzureißen und stattdessen dringend benötigte Räume anzubauen. So seien ein Damen- sowie ein Herren-WC geplant, ein Büro, ein Lager und ein Geräteraum. Auf der gegenüberliegenden Seite planen die Stockschützen einen kleinen Freisitz mit rund 28 Quadratmetern. Das gesamte Gebäude werde zudem mit einem Satteldach neu eingedeckt. Lex erläuterte, dass die Stockschützen rund neun Turniere pro Jahr ausrichten würden. "Da ist es schon schwierig, wenn man nur eine Toilette zur Verfügung hat." Dies sei nicht zeitgemäß.

Nach vorliegender Schätzung werden sich die Kosten auf insgesamt 96872,41 Euro belaufen, so der Bürgermeister. Durch eine entsprechende Eigenleistung der Abteilung könnten die Kosten auf 62046,35 Euro reduziert werden. Schild schlug dem Gemeinderat vor, die Maßnahmen mit 55000 Euro zu bezuschussen und fügte an: "Wenn jedoch die Materialkosten doch höher werden sollten, müssen wir halt nochmal reden." Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss einstimmig zu.

Es folgte der Antrag des Katholischen Kreisbildungswerkes Traunstein e.V. auf Förderung der Erwachsenenbildung. Wie im Vorjahr verabschiedete der Gemeinderat einstimmig einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 746,10 Euro. Zum Schluss hatte Gemeinderätin Monika Fuchs (CSU) noch ein Anliegen. Sie bat, die Dachrinnen des Buswartehäuschens in der Stefan-Glonner-Straße zu erneuern. Bürgermeister Schild versprach, sich der Sache anzunehmen.

Sogar Deutsche Meisterschaften wurden schon auf der Bahn in Fridolfing ausgetragen. − Foto: btz Sogar Deutsche Meisterschaften wurden schon auf der Bahn in Fridolfing ausgetragen. − Foto: btz