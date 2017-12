Rätsel-Rallye mit Christbäumen

An jedem geschmückten Weihnachtsbaum – wie hier vor dem Rathaus– ist ein Buchstabe. − Foto: mos An jedem geschmückten Weihnachtsbaum – wie hier vor dem Rathaus– ist ein Buchstabe. − Foto: mos



Fridolfing. Ein Gewinnspiel der besonderen Art gibt es seit heute in der Gemeinde Fridolfing. Ab sofort sollten die Fridolfinger und alle, die das Dorf besuchen, sehr aufmerksam durch die Straßen laufen. Denn überall im Dorf verteilt stehen wunderschöne Christbäume, die ein Geheimnis in sich bergen.

Im Rahmen des "Fridolfinger Advents" haben die Schüler der Grundschule, die Kinder der beiden Kindergärten und der Mutter-Kind-Gruppe insgesamt zehn Weihnachtsbäume selbst dekoriert. Die Bäume stehen nun vor folgenden Paten-Geschäften: Mathildes Schreiben und Schenken, Friseure aus Leidenschaft by Doris Jäger, das Bistro Flamingo, Steinbergers Naschmarkt, Lahner Kleidung, die Metzgerei Spitzauer, die Sparkasse Fridolfing, die VR-Bank, die Tourist-Info und die Gemeinde Fridolfing.

Und es lohnt sich jetzt nicht nur ein Blick auf die Deko: An jedem dieser Weihnachtsbäume versteckt sich ein Buchstabe. Einfach bis zum 24. Dezember suchen, notieren, zusammensetzen und die Lösung auf eine der Teilnehmerkarten, die in den Patengeschäften aufliegen, eintragen und in eine der aufgestellten Losboxen werfen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 450 Euro. Die Gemeinde wünscht viel Spaß beim Anschauen und Rätseln.