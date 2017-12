Sexueller Missbrauch in Gabersee: Morgen fällt das Urteil

Ein psychisch kranker, inzwischen 38 Jahre alter Patient versuchte, im Bezirksklinikum in Gabersee eine schwer geistig behinderte und somit widerstandsunfähige Mitpatientin in der Herrentoilette sexuell zu missbrauchen. Er nutzte die Zeit, als das Personal durch den Schichtwechsel abgelenkt war. Eine Mitarbeiterin hörte das laute Wimmern der Frau und verhinderte Schlimmeres.

Den Fall rollt seit Dienstag die Erste Strafkammer am Landgericht Traunstein von vorne auf. Der Bundesgerichtshof hatte das Ersturteil der Sechsten Strafkammer vom Oktober 2016 – zeitlich unbegrenzte Unterbringung des 38-Jährigen in der Psychiatrie – aufgehoben und das Sicherungsverfahren an eine andere Strafkammer zurückverwiesen. Die Plädoyers und das Urteil sind für heute geplant. − kd

