Pittenharter gewinnen Integrationspreis

Freuten sich über den Integrationspreis: Ministerialdirektor Dr. Markus Gruber (von links), die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung Kerstin Schreyer, stellvertretender Landrat des Landkreises Traunstein, Josef Konhäuser, Klara Führen, Ahmad Al Rahban, MdL Gisela Sengl und Regierungspräsidentin Brigitta Brunner. − Foto: Regierung von Oberbayern Freuten sich über den Integrationspreis: Ministerialdirektor Dr. Markus Gruber (von links), die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung Kerstin Schreyer, stellvertretender Landrat des Landkreises Traunstein, Josef Konhäuser, Klara Führen, Ahmad Al Rahban, MdL Gisela Sengl und Regierungspräsidentin Brigitta Brunner. − Foto: Regierung von Oberbayern



Im vergangenen Jahr ging der Integrationspreis an die Brückenschule Trostberg. Dieses Jahr geht er wieder in die Region, nämlich nach Pittenhart. Das Projekt "Vom Klang der Welt", das von der Pittenharter Erzählerin Annette Hartmann initiiert ist und in der Anfangsphase vom Gstadter Verein Intercultural Music Association getragen wurde, überzeugte die Jury. Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Kerstin Schreyer, Ministerialdirektor Dr. Markus Gruber und dem Vertreter von Bayerns Integrationsministerin Emilia Müller hat Regierungspräsidentin Brigitta Brunner heute die Integrationspreise verliehen. Bereits zum neunten Mal hat die Regierung den Integrationspreis für erfolgreiche und nachhaltige Integrationsarbeit ausgelobt. Die fünf ausgezeichneten Projekte erhalten jeweils 1000 Euro. In diesem Jahr gab es 37 Bewerber.

In Altötting gewann das "Box Gym" des TV Altötting in der Kategorie Sport, in Neuötting das "Café Mama" der Pfarrei Sankt Nikolaus Neuötting und der evangelischen Kirchengemeinde Neuötting in der Kategorie Bildung und Soziales und zugleich beim Thema Frauen, in Weilheim "Perspektive - Integration made by Bauer" der Bauer Maschinen & Technologie in der Kategorie Wirtschaft, in Wörth (Landkreis Erding) gewann "Digital Grannies" der Zukunftsmacher in der Kategorie Demografie und zugleich beim Thema Frauen und in Pittenhart "Vom Klang der Welt" in der Kategorie Kultur. − pfjMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 6. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.