Volksbegehren gegen Verbauung: Negativbeispiel Tittmoning

Stein des Anstoßes: Das eigens für die Firma Brückner geschaffene Areal. − Fotos: mbo/Unterhauser/luftbild-traunstein.de Stein des Anstoßes: Das eigens für die Firma Brückner geschaffene Areal. − Fotos: mbo/Unterhauser/luftbild-traunstein.de



Aus grünen Wiesen werden Straßen oder Gewerbegebiete – und das jeden Tag in der Größenordnung von 14 Fußballfeldern. Dem soll ein Volksbegehren Einhalt gebieten. Landesgrüne, ÖDP und die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft rühren dafür derzeit die Werbetrommeln. Und ausgerechnet die Stadt Tittmoning geistert immer wieder als Negativbeispiel durch die Diskussion. Stein des Anstoßes: Die Um- und Neuansiedelung der Firma Brückner .

Wo einst Grünfläche war, hat der Hersteller von Textilmaschinen auf einem acht Hektar großen Grundstück neu gebaut: Eine große graue Halle. Die Kritik: Das Gewerbegelände wurde eigens für die Firma ausgewiesen. Für Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag und Initiator des Volksbegehrens, ein klassischer Fall: "Ich habe selbst oft genug erlebt, wie Gemeinden mit der Fläche umgehen: Baumarkt, ebenerdiger Parkplatz, Gartencenter."

"Ein Gewerbegebiet anschließen ist etwas anderes, als es so wie hier passiert einfach in die freie Prärie hineinsetzt", sagt Stadtrat Johannes Glück (Ökologische Bürgerliste). "Da ging es nur ums Prestige." Und ums Geld, sind Glück und weitere Gegner des Projektes überzeugt. Denn nur wenige Kilometer weiter hätte es Platz in einem bereits erschlossenen Gewerbegebiet gegeben.

