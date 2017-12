"Ein Schulzentrum mitten in der Stadt"

Am Dienstag wurde das Richtfest für den Erweiterungsbau der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule gefeiert. Bauunternehmer Andreas Di-Qual sprach den traditionellen Richtspruch. − Foto: awi Am Dienstag wurde das Richtfest für den Erweiterungsbau der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule gefeiert. Bauunternehmer Andreas Di-Qual sprach den traditionellen Richtspruch. − Foto: awi



Gut vier Millionen Euro investiert die Stadt Traunstein in die Erweiterung der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule. Mit dem Erweiterungsbau einhergehend sind größere Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude und an der angrenzenden Musikschule geplant. Von den Kosten von gut vier Millionen Euro trägt die Stadt rund 2,4 Millionen Euro, etwa 1,6 Millionen Euro werden von der Regierung von Oberbayern bezuschusst. Vor genau acht Monaten legten die Verantwortlichen den Grundstein, am Dienstagnachmittag war nun das Richtfest für den aufstockbaren Stahlbeton-Massivbau mit einer Fläche von rund 1150 Quadratmetern.

In dem zweigeschossigen, teilunterkellerten und barrierefrei vom Bestand erreichbaren Erweiterungsbau entstehen Räume für die Mittagsverpflegung und die Ganztagesbeschulung. Damit entstehe "ein richtiges Schulzentrum mitten in der Stadt", freute sich Oberbürgermeister Christian Kegel. − awi



