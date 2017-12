Stadtwerke investieren 3,8 Millionen Euro

In den Ausbau der Fernwärmeversorgung in Traunreut wollen die Stadtwerke im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro stecken. Der Werkausschuss hat dies einstimmig gebilligt. − Foto: Herbert Reichgruber In den Ausbau der Fernwärmeversorgung in Traunreut wollen die Stadtwerke im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro stecken. Der Werkausschuss hat dies einstimmig gebilligt. − Foto: Herbert Reichgruber



Die Stadtwerke Traunreut wollen im kommenden Jahr in ihre Betriebszweige 3,8 Millionen Euro investieren – laut Wirtschaftsplan je eine Million Euro in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und 1,3 Millionen Euro für die Erweiterung der Fernwärmeversorgung. Die restlichen 440000 Euro sollen in die Sanierung des Franz-Haberlander-Freibades (346000 Euro) und in eine Photovoltaik-Anlage (95000 Euro) auf dem Dach des Betriebshofes und Bürohauses der Stadtwerke gesteckt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Investitionen wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4,6 Millionen Euro abschließen und der Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand von jeweils 9,17 Millionen Euro. In der Sitzung des Werkausschusses wurde der Wirtschaftsplan 2018 ohne längere Diskussion einstimmig abgesegnet. Der Plan muss vom Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag nächster Woche noch abgesegnet werden. − ga

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 7. Dezember 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.