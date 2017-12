Konzert der Musikschule Traunreut: Zupfen, schlagen und streichen

Mit Klängen aus dem Barock bis hin zur Filmmusik aus Hollywood stehen am heutigen Donnerstag ab 18.30 Uhr junge Gitarristen und Violinisten der Musikschule Traunwalchen in der Grundschule Nord in Traunreut auf der Bühne. In unterschiedlichsten Formationen und mit Unterstützung der Lehrer Thomas Schnabel (links) und Bertram Weihs treten die Jugendband (Bild) und die Popband Traunwalchen auf, aber auch Michael Lott, Laura Ruth, Florian Stembal, Tim Gross, Johanna Brantsch, Sophie Horn und Maria Athanasiadou haben sich mit großem Eifer auf den Auftritt vorbereitet. Ganz besonders virtuos wird es bei Stücken des Gitarrenspielkreises und des JEKI-Orchesters. Der Eintritt ist frei. − red/Fot: Dieter Roth