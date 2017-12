FAT-Kicker werden zu Sticker-Stars

Das erste Album, die ersten Sticker-Tütchen: Als am Mittwoch die Ansichtsexemplare bei Familie Magerl eintrafen, war die Heimatzeitung mit dabei. Robert Magerl (links), Abteilungsleiter der FA Trostberg, und seine Frau Michaela zeigten sich angetan vom fertigen Produkt, das morgen auf den Markt kommt. Mit dabei: Sohn Maximilian, selbst Sticker-Star als Trostberger A-Junioren-Kicker, und Tochter Rebecca, die in der Vorab-Lieferung sogar schon ihr eigenes Konterfei entdeckte – als Damen- und Mädchenkoordinatorin der TSV-Fußballsparte. - Fotos: Thomas Thois Das erste Album, die ersten Sticker-Tütchen: Als am Mittwoch die Ansichtsexemplare bei Familie Magerl eintrafen, war die Heimatzeitung mit dabei. Robert Magerl (links), Abteilungsleiter der FA Trostberg, und seine Frau Michaela zeigten sich angetan vom fertigen Produkt, das morgen auf den Markt kommt. Mit dabei: Sohn Maximilian, selbst Sticker-Star als Trostberger A-Junioren-Kicker, und Tochter Rebecca, die in der Vorab-Lieferung sogar schon ihr eigenes Konterfei entdeckte – als Damen- und Mädchenkoordinatorin der TSV-Fußballsparte. - Fotos: Thomas Thois



Was haben Welttorhüter Manuel Neuer und Trostbergs G-Junioren-Goalie Yigit Cetin gemeinsam? Was verbindet Lionel Messi, den besten Kicker des Planeten, mit Tobias Haible, dem U15-Stürmer der FA Trostberg? Sie sind allesamt Sticker-Stars. Während die einen schon tausendfach gesammelt, getauscht und eingeklebt wurden, ist es für die anderen eine Premiere. Ab morgen gibt es von sämtlichen Aktiven der Fußballabteilung des TSV Bilder zum Sammeln und Einkleben – ganz nach dem Vorbild der Panini-Alben.

Vor vier Jahren hatte das Berliner Unternehmen "Sticker Stars" die Idee, kleinen Vereinen zum eigenen Sammelalbum zu verhelfen. Mittlerweile haben Hunderte Fußballclubs aus ganz Deutschland mitgemacht. Pionier in der Region ist nun die FA Trostberg, die in Zusammenarbeit mit Edeka Scherer ihr eigenes Album auf den Markt bringt.

"Klebe deinen Traum", heißt das Motto. Und dass nun die Gesichter der mehr als 250 FAT-Fußballer schon ein halbes Jahr vor den potenziellen WM-Helden Özil, Griezmann und Ronaldo zu Sammelobjekten werden, erfüllt Robert Magerl durchaus mit Stolz. "Das ist etwas Einzigartiges in der heimischen Vereinslandschaft. Dafür hat sich der Aufwand gelohnt", sagt der Fußballabteilungsleiter, als er am Mittwochabend das frisch gelieferte erste Ansichtsexemplar des Albums auspackt.



Für lokalpatriotische Sticker-Sammler Pflicht: Das FAT-Album mit dem Pienzenauer auf dem Cover.



"Logistik und Herstellung hat zwar die Firma übernommen", erklärt Magerls Frau Michaela, die auch 2. Schatzmeisterin der Abteilung ist. "Aber natürlich mussten wir noch jede Menge Arbeit reinstecken." Dabei sei es ein Glücksfall gewesen, dass sich ein professioneller Fotograf unter den Spieler-Väter befindet. Peter Föttinger war es, der in seinem Trostberger Fotogeschäft sämtliche Spieler und Spielerinnen abgelichtet hat. Nicht minder engagiert war Kassierin Anita Mörwald, die das Kunststück fertig gebracht hat, binnen zwei Wochen im Oktober alle Termine zu koordinieren, zu denen die kickenden FAT-Models mit ihren Trikots im Fotostudio zu erscheinen hatten.

"Für die Außendarstellung und das Image ist das eine Supersache", ist Michaela Magerl überzeugt. Und: "Wir hatten keinerlei finanziellen Aufwand." Im Gegenteil: Pro verkauftem Album – die Auflage beträgt zunächst 300 Stück – fließt ein Euro in die Vereinskasse.

Am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 11 Uhr wird die Sammelaktion mit einer Kick-Off-Veranstaltung bei Edeka Scherer in der Herzog-Otto-Straße eingeläutet. Für die Präsentation des Albums und die offizielle Öffnung des ersten Sticker-Packerls wird extra ein Zelt im Außenbereich aufgestellt. Es gibt Kinderpunsch und Bosna-Semmeln. Der Verkauf läuft dann bis 17. Februar in den beiden Trostberger Filialen von Edeka Scherer. Ein Starterset – bestehend aus Album und fünf Stickertütchen – kostet 5 Euro. Jedes weitere Päckchen mit je fünf Bildern ist für 80 Cent zu haben.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 8. Dezember im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.