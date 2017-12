Trostberg: Kriterien für Bewerbung als Fairtrade-Stadt erfüllt

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe freuen sich darüber, dass alle Kriterien für die Bewerbung erfüllt sind (von links): Grünen-Stadtrat Karlheinz Boxhammer, Bauamtsleiter Bernhard Unterauer, Bürgermeister Karl Schleid, Grünen-Stadträtin und Sprecherin der Steuerungsgruppe Marianne Penn, Frieda Heider vom Trostberger Weltladen, der katholische Diakon Gregor Herth, SPD-Stadtrat Franz Sedlmeier, Thomas Bauer vom Kirchenvorstand der evangelischen Christusgemeinde und Renate Eichlseder von der AWO-Kinderbertreuung. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe freuen sich darüber, dass alle Kriterien für die Bewerbung erfüllt sind (von links): Grünen-Stadtrat Karlheinz Boxhammer, Bauamtsleiter Bernhard Unterauer, Bürgermeister Karl Schleid, Grünen-Stadträtin und Sprecherin der Steuerungsgruppe Marianne Penn, Frieda Heider vom Trostberger Weltladen, der katholische Diakon Gregor Herth, SPD-Stadtrat Franz Sedlmeier, Thomas Bauer vom Kirchenvorstand der evangelischen Christusgemeinde und Renate Eichlseder von der AWO-Kinderbertreuung.



"Es freut mich, wie offen und wohlwollend wir bei den Trostbergern angehört wurden", sagte Marianne Penn am Dienstagabend im Rathaus. Sie hat mit einer Steuerungsgruppe die Werbetrommel für den Fairen Handel gerührt. Denn der Stadtrat hatte Ende März auf einen Antrag der Grünen beschlossen, dass sich die Stadt Trostberg für den Titel "Fairtrade-Stadt" bewerben soll. Jetzt seien alle erforderlichen Kriterien "über-erfüllt", so Penn. Und so haben sie und Bürgermeister Karl Schleid die Unterlagen unterzeichnet und die Bewerbung losgeschickt.

Die Internationale Kampagne "Fairtrade-Towns" wird von Fairtrade Deutschland unterstützt. Fairtrade-Towns fördern gezielt auf kommunaler Ebene den fairen Handel. Die Stadt soll nicht nur bei den eigenen öffentlichen Beschaffungen auf fair gehandelte Waren achten, sondern auch Impulse geben und aktiv andere dazu motivieren. Laut Kriterienkatalog muss Trostberg als Stadt mit weniger als 20000 Einwohnern mindestens vier Einzelhandelsgeschäfte und zwei Cafés beziehungsweise Gastronomiebetriebe nachweisen, in denen gesiegelte Produkte aus Fairem Handel angeboten werden. Außerdem müssen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen Fairtrade-Produkte verwendet und Bildungsaktivitäten zum Thema Fairer Handel durchgeführt werden.



Mit seiner Unterschrift besiegelte Bürgermeister Karl Schleid am Dienstag die Bewerbung für den Titel "Fairtrade-Stadt". Auch Marianne Penn unterzeichnete die Unterlagen. − Fotos: Frei



An der Aktion beteiligen sich bis jetzt drei Einzelhandelsgeschäfte, darunter ein Bekleidungsgeschäft, sechs Lebensmittelgeschäfte, vier Gastro-Betriebe, die Staatliche Realschule Trostberg, die AWO-Schulkinderbetreuung, der katholische Pfarrverband, die evangelische Gemeinde und vier Vereine. Man könne den Verbrauchern nicht oft genug bewusst machen, so Penn, dass sie mit ihrem Einkaufsverhalten über fairen Handel, Regionalität und artgerechte Tierhaltung entscheiden. Wer Interesse hat, Mitstreiter der "Fairtrade-Stadt" zu werden, kann sich bei Penn per E-Mail melden: marianne@penn.de.

Bauamtsleiter Unterauer rechnet damit, dass es etwa zwei Monate dauert, bis über Trostbergs Bewerbung entscheiden ist. – luh

