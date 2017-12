Lärm- und Geruch durch Feuerwerk-Präsentation in Empfing

Ein Feuerwerk wird morgen Abend das Sportgelände in Traunstein-Empfing erhellen. − Foto: dpa Ein Feuerwerk wird morgen Abend das Sportgelände in Traunstein-Empfing erhellen. − Foto: dpa



Eine Firma führt am morgigen Samstag (9. Dezember 2017) auf den Sportanlagen in Empfing eine Produktpräsentation für Feuerwerke durch. Sie findet zwischen 20.30 und 22 Uhr statt. Die Stadt Traunstein hat darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit vor allem im Bereich um das Sportgelände sowie in den nahen Wohngebieten am Breslauer Ring und in Haidforst mit einer entsprechenden Lärm- und Geruchsbelästigung zu rechnen ist.

Gemäß dem Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) muss der Stadt das Vorhaben nur mitgeteilt werden. Denn wenn eine Firma – wie in diesem Fall – im Besitz einer sogenannten sprengstoffrechtlichen Erlaubnis ist, darf sie Feuerwerke nicht nur an Silvester, sondern das ganze Jahr über abbrennen, ohne dass dafür eine Genehmigung der Kommune notwendig ist. Die Prüfung des Ordnungsamtes habe ergeben, "dass auch naturschutzfachliche und immissionsrechtliche Gründe der Durchführung des Testfeuerwerks an dieser Stelle und zu dieser Jahreszeit nicht entgegenstehen" , heißt es in der Pressemeldung der Stadt. − red