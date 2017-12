85-jähriger Radfahrer nach Autounfall im Krankenhaus gestorben

Gegen die Windschutzscheibe des BMWs prallte der Radfahrer am 24. November. − Foto: hr Gegen die Windschutzscheibe des BMWs prallte der Radfahrer am 24. November. − Foto: hr



An seinen schweren Verletzungen, die er bei einem Unfall am 24. November erlitt, ist ein 85-jähriger Radfahrer am Mittwoch verstorben. Nach dem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto wurde der Radfahrer auf die Straße geschleudert. Er kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Traunsteiner Klinikum und wurde dann ins Unfallkrankenhaus Murnau verlegt.

Der Traunreuter war am Unfalltag gegen 15.30 Uhr auf der Hans-Watzlik-Straße mit seinem Rad unterwegs und wollte nach rechts in die Carl-Köttgen-Straße einbiegen. Dabei stieß er mit einem von links kommenden BMW, den ein 21-jähriger Mann aus Traunreut fuhr, zusammen. − pnp