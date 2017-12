Steiner Schüler bei Bundesbank-Präsident Jens Weidmann

Die Steiner Schüler mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann nach der Diskussionsrunde (von links): Georgios Vasakos, Constanze Spiekers, Lucas Weber, Jens Weidmann, Eva Wickl, Theresa Linhard, Victoria Foulonneau, Emilie Meissner, Jordan Todorov (hinten) und Lehrer Manuel Hiery. − Foto: Schule Die Steiner Schüler mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann nach der Diskussionsrunde (von links): Georgios Vasakos, Constanze Spiekers, Lucas Weber, Jens Weidmann, Eva Wickl, Theresa Linhard, Victoria Foulonneau, Emilie Meissner, Jordan Todorov (hinten) und Lehrer Manuel Hiery. − Foto: Schule



Den Präsidenten der Deutschen Bundesbank trifft man nicht alle Tage. Acht Schüler aus dem Wirtschaftskurs Q12 der Schule Schloss Stein hatten die Gelegenheit dazu und konnten Jens Weidmann außerdem viele Fragen stellen, die er geduldig und ausführlich beantwortete. Der Wirtschaftskurs mit seinem Lehrer Manuel Hiery hatte an einem Wettbewerb teilgenommen und die Reise nach Frankfurt zur Fragestunde unter dem Motto "Weidmann trifft Schüler" gewonnen.

Schulklassen aus dem ganzen Bundesgebiet hatten sich beworben, 13 durften letztlich in Frankfurt an der Fragerunde teilnehmen. Vorausgegangen war dem Ganzen eine Bewerbung mit einem selbst gedrehten Video. Für Lehrer Manuel Hiery war die Reise ein voller Erfolg: Das Treffen mit "einer der wichtigsten Personen in Deutschland" habe ihnen mehr gebracht als so manche Unterrichtsstunde. Themen waren unter anderem der Brexit und die Griechenland-Krise. − mix

Das Bewerbungsvideo der Steiner Schüler

