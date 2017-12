Waldkindergarten soll im August 2018 in Traunreut öffnen

In einem Waldkindergarten spielen die Kinder bei Wind und Wetter an der frischen Luft. − Foto: dpa In einem Waldkindergarten spielen die Kinder bei Wind und Wetter an der frischen Luft. − Foto: dpa



Dass auch in Traunreut ein Waldkindergarten eingerichtet werden soll, begrüßte der Bauausschuss des Stadtrates. Initiator des Projektes ist die Integrative Sozialpädagogische Gruppenarbeit (ISG), ein gemeinnütziger Verein und ein freier Träger der Jugendhilfe. Der Verein setzt sich in der Kinder- und Jugendarbeit ein und hat bereits viele Projekte initiiert, um die Lebensbedingungen und das Lebensgefühl von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die ehrenamtliche Arbeit des Trägers geht über die Grenzen Traunreuts hinaus und gilt für den sogenannten Sozialraum 2 (Traunreut, Palling, Seeon-Seebruck).

Die Leiterin der ISG, Cornelia Streitwieser, stellte dem Bauausschuss das ausgearbeitete Konzept vor. Der Waldkindergarten soll am westlichen Stadtrand von Traunreut in einer Lichtung hinter dem Seniorenwohnheim an der Hofer Straße errichtet werden. Der Zugang soll über den öffentlichen Geh- und Radweg erfolgen. Nach Angaben der Verwaltung stünden an der Hofer Straße öffentliche Parkplätze zur Verfügung. − ga

