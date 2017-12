Fridolfinger überführt Gauner

Der Ganove wurde auf frischer Tat ertappt und verhaftet. Der Ganove wurde auf frischer Tat ertappt und verhaftet.



Fridolfing/Rüsselsheim. Der Betrugsmasche eines 24-Jährigen aus dem Raum Rüsselsheim ging ein junger Fridolfinger nicht auf den Leim. Im Gegenteil: Der Mann (23) aus dem Landkreis Traunstein trug laut Polizei dazu bei, dass am Ende die Handschellen klickten.

Der mutmaßliche Täter hatte sich auf eine Ebay-Anzeige des Fridolfingers gemeldet. Darin bot der 23-Jährige ein neues "Iphone"-Handy im Wert vom mehreren hundert Euro an. Um an das Objekt der Begierde zu kommen, ohne die eigene Geldbörse zu belasten, knackte der Südhesse ein fremdes Ebay-Profil, gelangte so an das Onlinekonto eines Mannes aus Mittelfranken und überwies in dessen Namen das Geld für das Handy. Doch als Lieferadresse gab der Betrüger seine Heimatgegend an – was dem Fridolfinger auffiel. Er verständigte nicht nur die Polizei, als IT-Fachmann half er zudem noch, die digitalen Spuren des Betrügers zurückzuverfolgen. Sie führten die Ermittler zu einem Paketshop in Rüsselsheim. Der wurde ab sofort überwacht und als schließlich das Paket aus Oberbayern eintraf, griffen die Zivilbeamten zu.

Übrigens: Im Paket war kein Handy, sondern ein "echter oberbayerischer Steinbrocken" aus dem Rupertiwinkel.

