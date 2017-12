Benefizkonzert in der katholischen Kirche Traunreut

Das Vokalensemble Al Dente hat einen besinnlichen Abend mit Musik fürs Herz vorbereitet. Die acht Sänger präsentieren ein ruhiges Programm, das mit seinem Wechsel durch die verschiedensten Genres dennoch sehr abwechslungsreich und unterhaltsam ist. Die Mischung aus klassischen Stücken, Gospels, Pop-Balladen und Weihnachtsliedern berührt das Herz und gibt einen wunderschönen Ausklang für den Tag und den Start ins zweite Adventswochenende. Das Duo "Die Bachraaben" ergänzt den musikalischen Abend mit mittelalterlichen Weisen auf Hümmelchen, einem kleinen Dudelsack, und Schlüsselfidel, einem Streichinstrument aus Schweden. Das Benefizkonzert beginnt am heutigen Freitag (8. Dezember 2017) um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Traunreut. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten eines Schulprojektes in Kenia wird gebeten; mehr Info online unter www.chor-aldente.de. − red/F.: privat