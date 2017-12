Paintball-Anlage in früherer Traunreuter Steinmetz-Werkstatt

Beim Paintball beschießen sich die Spieler mit Farbkugeln. Im ehemaligen Steinmetzbetrieb in der Traunreuter Innenstadt soll für zwei Jahre eine Paintball-Anlage eingerichtet werden. − Foto: dpa Beim Paintball beschießen sich die Spieler mit Farbkugeln. Im ehemaligen Steinmetzbetrieb in der Traunreuter Innenstadt soll für zwei Jahre eine Paintball-Anlage eingerichtet werden. − Foto: dpa



Wo früher noch Gedenksteine hergestellt worden sind, sollen bald hunderte von bunten Kugeln, sogenannte Paintballs, durch die Luft wirbeln: In den alten Werkstatthallen eines Steinmetzbetriebes in der Stadtmitte von Traunreut soll eine Paintball-Anlage entstehen.

Paintball, ebenso beliebt wie umstritten, ist ein taktischer Mannschaftssport, bei dem sich Spieler mit "Markierern" mit Farbkugeln beschießen. Der getroffene und damit "markierte" Spieler muss das Spielfeld in der Regel verlassen. Die nächstgelegenen Paintball-Anlagen befinden sich in Salzburg und in Mühldorf.

In einem ersten Schritt hat der Bauausschuss in seiner Sitzung die Genehmigung für eine Nutzungsänderung des leer stehenden Lager- und Werkstattgebäudes in eine Paintball-Anlage genehmigt. Nachdem sich die Anlage im Sanierungsgebiet befindet, wurde die Nutzungsdauer auf zwei Jahre befristet. − ga

