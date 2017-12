Bierdeckel-Posse geht weiter: "Das Dirndl ist keine Burka"

Eine runde Sache oder sexistisch? Die Bierfilzl-Posse geht in die zweite Runde. Nun musste das Hofbräuhaus Traunstein einen Beschwerdebrief des Deutschen Werberates beantworten. − Foto: red Eine runde Sache oder sexistisch? Die Bierfilzl-Posse geht in die zweite Runde. Nun musste das Hofbräuhaus Traunstein einen Beschwerdebrief des Deutschen Werberates beantworten. − Foto: red



Ring frei für Runde zwei im Bierdeckel-Streit! Nach dem Dilemma mit der "Emma" hat das Hofbräuhaus Traunstein nun Ärger mit dem Deutschen Werberat. Wobei die Brauerei die Sexismus-Debatte auch diesmal augenzwinkernd kontert.

Zwei süffige Maß Bier mit üppiger Schaumkrone vor einem prall gefüllten Dirndl-Dekolleté einer Bedienung – dieses schon seit 16 Jahren im Umlauf befindliche Bierdeckel-Motiv hatte das Hofbräuhaus, wie berichtet, schon im Mai in die "mega-out"-Rubrik von Alice Schwarzers Frauenzeitschrift "Emma" gebracht.

Nun hat der Deutsche Werberat Anstoß an der "Was darf‘s sein?"-Kampagne genommen: Es seien Beschwerden eingegangen, teilt der Werberat dem Hofbräuhaus mit, weil der Bierdeckel Personen herabwürdigen und diskriminieren und den Eindruck erwecken würde, die Frau sei "sexuell verfügbar". Dabei lagen dem Werberat in Berlin schon vor zehn Jahren ähnliche Beschwerden über den HB-Bierdeckel vor. Diese seien damals aber zurückgewiesen worden. Erst in den letzten Jahren sei eine zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Sexismus zu beobachten, heißt es in dem Schreiben, das auch eine Stellungnahme des "Angeklagten" verlangt.

Auch diesmal reagierten Bräu Maximilian Sailer und Marketing-Chefin Katharina Gaßner prompt und prägnant: "Wir wissen natürlich, dass das Schwingen der Sexismus-Keule mittlerweile zum Standard-Programm vieler sogenannter Experten und Schutzpatronen der Frauenrechte gehört", heißt es in der Antwort aus Traunstein. Doch das Bierfilzl zeige schlicht eine bayerische Bedienung im Dirndl bei der Arbeit, die ihre Gäste selbstverständlich fragt "Was darf’s sein?". Bei allem Respekt vor political correctness betonen Sailer und Gaßner: "Das Dirndl ist keine Burka, sondern eine seit Jahrhunderten nahezu unveränderte bayerische Tracht und verstößt Gott sei Dank gegen keinerlei Vermummungsverbot."

Dass das Hofbräuhaus die Beschwerde mit sprichwörtlicher Bierruhe behandelt und offenbar keine verschärften Sanktion wie etwa eine offizielle Rüge des Deutschen Werberats befürchtet, kommt in dem Antwortschreiben pointiert zum Ausdruck. Denn es schließt süffisant mit dem Gruß: "Hopfen und Malz erleichtern die Balz... Pardon: Gott erhalt’s!"