Kein Nachtragshaushalt nötig – Schuldenstand sinkt weiter

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Der Landkreis Traunstein benötigt heuer keinen Nachtragshaushalt, in dem normalerweise Einnahmen und Ausgaben abgefangen werden, die bei Aufstellung des Jahresetats nicht eingerechnet waren.

Vor dem Kreistag betonte Landrat Siegfried Walch am Freitag, die Ausgaben 2017 bewegten sich "absolut im geplanten Rahmen". Die im Haushalt bereitgestellten Mittel seien ausreichend. Das gelte sowohl für laufende Aufwendungen im Verwaltungs- als auch für Investitionen im Vermögenshaushalt. Nur in einem einzigen Bereich habe der Kreis mehr ausgegeben – bei Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen.

Der Landrat hatte hierzu eine gute Nachricht parat: Der Schuldenstand hat sich heuer um zusätzlich 2,19 Millionen Euro verringert. Die ursprünglich geplanten Tilgungsleistungen für 2017 bezifferte Walch mit 7,25 Millionen Euro. Tatsächlich konnte der Landkreis heuer 9,44 Millionen Euro an Darlehensverbindlichkeiten zurückzahlen. Gleichzeitig wurden aber neue Kredite aufgenommen, wie eine Rückfrage bei Kreiskämmerer Karlheinz Thiel ergab. Letztlich reduziert sich der Schuldenstand, der Ende 2016 bei 63,2 Millionen lag, auf 59,2 Millionen Euro zum 31. 12. 2017.

Die erhöhte Rückerstattung von Krediten war laut Landrat nur möglich durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die im Haushaltsplan 2017 noch nicht veranschlagt waren. In den Kreisgremien habe immer Einigkeit geherrscht, derartige Mehreinnahmen aus Grundstücksveräußerungen für Schuldentilgungen zu verwenden. Die Verkaufserlöse stammten überwiegend aus Arealen in Weiderting und an der Wartberghöhe in Traunstein, informierte Siegfried Walch. Zudem habe der Freistaat Bayern dem Landkreis eine um 230000 Euro höhere Investitionspauschale zugewiesen. Mit diesen Mehreinnahmen habe der Landkreis die überplanmäßigen Tilgungsausgaben gedeckt. − kd